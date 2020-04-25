بلعمري وأنسيلمو يغيران بوصلتيهما تجاه الأهلي وإكوبان يقترب

جدة – البلاد

يسعى فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي؛ لتعزيز صفوف فريقه بصفقات مميزة من النجوم الذين تألقوا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث وضع بعض الأسماء المميزة في أجندته، بالإضافة لدخوله السباق على ضم الغاني كاليب إكوبان لاعب طرابزون سبور التركي المطلوب من عدة أندية، وفي مقدمتها الهلال.

وينوي فلادان ضم الجزائري جمال بلعمري من نادي الشباب لتعزيز خط الدفاع، والبرازيلي أنسيلمو محور ارتكاز الوحدة، بالإضافة لتعزيز خط الهجوم بالغاني إكوبان.

وتسبب اهتمام الأهلي بضم بلعمري وأنسيلمو في تمرد الأول على ناديه ودخوله في مشاكل معه، حيث عاقبته إدارة الشباب بعد أن نشر انتقادات ورسائل مبطنة في حسابه على (إنستغرام)، ومن المتوقع رحيل المدافع الجزائري عن (الليث) بنهاية الموسم، وسط رغبة نصراوية أيضا في التعاقد معه.

أما أنسيلمو فقد طالب موكله صراحة بفسخ العقد الذي يربطه مع الوحدة، موضحا أن اللاعب لا يرغب في الاستمرار مع (فرسان مكة) واستكمال مدة عقده معهم.

ويعد أنسيلمو من أفضل اللاعبين في الدوري، وتسعى أندية المقدمة للتعاقد معه بعد تألقه اللافت مع الوحدة.

أما المهاجم الغاني إكوبان، البالغ من العمر 26 عاما، فيريد مدرب الأهلي ضمه ليكون بديلا للمهاجم عمر السومة الذي قضى سنوات رائعة مع (الراقي) لكن عامل السن وكثرة الإصابات بدأت تؤثر على مستواه في الفترة الأخيرة، ما يجعل هداف طرابزون سبور بديلا مثاليا له.

وأعرب مدرب الأهلي عن إعجابه الكبير بالقدرات التهديفية لإكوبان المنضم إلى طرابزون سبور من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، وأبدى الأهلي استعداده لدفع 10 ملايين يورو من أجل التعاقد معه من فريقه التركي الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2022، وذلك بحسب ما أوردته الصحافة التركية.

ولعب إكوبان 25 مباراة مع طرابزون في مختلف المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 14 هدفا لفريقه؛ حيث سجل 8 أهداف وصنع 6 لزملائه.