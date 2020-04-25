النصر: لم نفاوض “سوداني” وتعودنا على الشائعات

الرياض – البلاد

نفت مصادر نصراوية كافة الأنباء التي تحدثت عن مفاوضاته مع المهاجم الجزائري الدولي، العربي هلال سوداني للتعاقد معه من ناديه الحالي أولمبياكوس اليوناني.

وأكدت المصادر النصراوية أن كل ما يتردد حاليا عن مفاوضات لضم سوداني ما هو إلا شائعات اعتاد عليها النصر والأندية السعودية قبل أي موسم انتقالات.

وكانت عدة صحف جزائرية، ومنها صحيفة (النهار) قد أكدت أن العربي هلال سوداني رفض الانضمام للنصر، الذي يرغب في التعاقد معه ليكون بديلا للنيجيري أحمد موسى الذي لم يقدم المستوى المأمول منه، وأن اللاعب برر ذلك بأنه لا يزال يرغب في تكملة مشواره الاحترافي مع ناديه أولمبياكوس، أو أي ناد في أوروبا مستقبلا، لأنه غير متحمس في الوقت الحالي للعب في الأندية الخليجية.

ويخوض سوداني البالغ من العمر 32 عاما، فترة إعارة مع أولمبياكوس اليوناني من نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي.

ويمتلك النجم الجزائري تجربة احترافية أوروبية مميزة، حيث لعب في البرتغال مع فريق فيتوريا غيماريش، تحت إشراف مدرب النصر الحالي روي فيتوريا، خلال الفترة من 2011 إلى 2013.