إطلاق خدمة توصيل الدواء للمنازل في النعيرية

الدمام- حمودالزهراني

اطلق محافظ النعيرية إبراهيم الخريف مبادرة “خليك بالبيت ودواءك يجيك ” والتي نظمتها إدارة المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية – أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية – وتهدف الى إعادة صرف ادوية الامراض المزمنة لكبار السن وايصالها الى منازلهم دون تكبدهم عناء زيارة المنشأة الصحية لاستلام حصتهم الشهرية من الادوية .

وأكد محافظ النعيرية إبراهيم الخريف حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المواطن والمقيم وضمان توفر الغذاء والدواء لهم، لافتاً إلى أن جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تتخذ كافة التدابير اللازمة فى التعاطي الجاد مع هذه الجائحة والخطوات السريعة للتعامل معها ومتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا وغيرها من الإجراءات والاحترازات التي اتخذتها الدولة ، مثمناً الدور الذي يقوم به منسوبي القطاع الصحي بالمحافظة والإنجازات التي يحققها وسعيهم لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين والتي تدل على منظومة العمل المتميزة التي تحرص دائماً على تطبيق توجيهات ولاة الامر حفظهم الله في بذل قصارى الجهد لخدمة المواطن والمقيم على حد سواء .

من جانب أخر ذكر مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية حمد القحطاني بأن المبادرة تأتي لإيصال الدواء إلى منازل المستفيدين ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية للوقاية من فيروس كورونا الجديد ” كوفيد 19″ ومنع انتشاره, ولتقليل المراجعة للمستشفى والمراكز الصحية وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل وحثهم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية بمنع التجمعات ومنع التجول. وخدمتهم من خلال إيصال الأدوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم عبر إرسال رسالة عن طريق تطبيق (واتساب) موضحاً فيها الاسم والسجل المدني ورقم الملف الطبي ورقم التواصل وموقع المنزل ليتم بعد ذلك تحضير الدواء وتوصيله للمنزل مع الالتزام بالحفاظ على سلامة الدواء ونقله بالطريقة الملائمة.