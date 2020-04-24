ليفربول مُهدد بفقدان 4 نجوم على رأسهم ماني

زعم لاعب ليفربول السابق، ستفين ورانوك، أن الفريق سيشهد معضلات في فترة ما بعد كورونا من أجل الحفاظ على أبرز نجومه.

وخلال مقابلة خاصة مع شبكة “سكاي سبورتس” قال وارنوك الذي مثّل ليفربول من 2000 إلى 2007، إن ماني وفينالدوم قد يكونان أول الراحلين في نافذة الانتقالات القادمة.

ورغم تجديد عقده إلى صيف 2023، فإن وارنوك يرى أن ريال مدريد لن يتراجع عن مساعيه لضم ماني، بطلب خاص من المدرب زين الدين زيدان.

ويعتقد اللاعب السابق للفريق السكاوزي إن معطيات سوق الانتقالات بعد نهاية فترة كورونا الحالية، ستتغير للغاية وستختلف أرقام بيع اللاعبين.

“ليفربول كالتاج وماني هو الجوهرة التي فوقه، إن كان ليفربول يريد الاستفادة -ماديًا- فاعتقد أن الوقت قد حان، لأن اللاعب يتقدم في العمر”، هكذا تحدث ورانوك.

“بالنسبة لليفربول فإنهم سيرغبون فقط في تجديد عقده، رحيله سيتكلف مبلغًا فلكيًا، لا وجود لضمانات حيال تأقلم اللاعب القادم عوضًا عنه”.

اللاعب الثاني في القائمة هو جورجينيو فينالدوم المنتهي عقده صيف 2021، ولم يتوصل النادي معه بعد لإبرام عقد جديد.

يرى وارنوك أن المدرب يورجن كلوب سيمنح الأولوية للتعاقد مع لاعب وسط شاب، بينما يدخل فينالدوم حاليًا عامه الثلاثين ويتقاضى راتبًا مرتفعًا.

ديان لوفرين اللاعب الذي خاض نهائي مونديال روسيا 2018 مع المنتخب الكرواتي، هو لاعب مرشح للرحيل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم.

المدافع البالغ من العمر 30 عامًا لم يلق الثقة المطلقة من كلوب، ويرغب المدرب الألماني في استبداله بمدافعين واعدين على غرار أوباميكانو.

اللاعب الأخير في القائمة هو آدم لالانا الذي خرج من حسابات كلوب، ويمتلك عروضًا من الدوري الإنجليزي والإسباني وسيكون رحيله حتميًا.