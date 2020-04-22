وزراء العمل لمجموعة العشرين يعقدون غدا اجتماعاً استثنائياً افتراضياً

البلاد : متابعات

تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين اجتماعًا استثنائيًا لوزراء العمل اجتماعاً افتراضياً غداً برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي و نائب وزير شؤون العمل الدكتور احمد الزهراني .

وسيضم الاجتماع الاجتماع وزراء العمل من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية و يهدف الاجتماع ضمان التعاون التام للحد من تداعيات الفيروس على العاملين وعائلاتهم والموظفين والأعمال بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المتخذة في القمة الافتراضية لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في 26 مارس 2020