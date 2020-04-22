الإقتصاد

وزراء العمل لمجموعة العشرين يعقدون غدا اجتماعاً استثنائياً افتراضياً

صحيفة البلادaccess_time29 / شعبان / 1441 هـ      22 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين اجتماعًا استثنائيًا لوزراء العمل اجتماعاً افتراضياً غداً برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي و نائب وزير شؤون العمل الدكتور احمد الزهراني .

وسيضم الاجتماع الاجتماع وزراء العمل من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية و يهدف الاجتماع ضمان التعاون التام للحد من تداعيات الفيروس على العاملين وعائلاتهم والموظفين والأعمال بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المتخذة في القمة الافتراضية لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في 26 مارس 2020

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *