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8 وفيات و93 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

صحيفة البلادaccess_time28 / شعبان / 1441 هـ      21 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الجزائر : متابعات

أعلنت اللجنة الجزائرية لرصد مستجدات وباء فيروس كورونا في البلاد، عن تسجيل تسع وفيات إضافية و92 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح الناطق باسم اللجنة، جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 2811 إصابة مؤكدة وذلك بعد تسجيل 93 حالة جديدة، لافتاً النظر إلى استقرار عدد الوفيات عند 8 وفيات، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمرضى الذين قضوا بالوباء حتى اليوم إلى 392.

وأشار فورار إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 53 حالة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 1152 شخصاً.

صحيفة البلاد

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