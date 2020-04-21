السودان يُسجل (15) إصابة جديدة بـ (كورونا)

الخرطوم : متابعات

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان في الساعات الأولي من اليوم “الثلاثاء” عن تسجيل (١٥) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”.

وكشفت التقارير الوبائية لوزارة الصحة أنه بتاريخ “الإثنين” 18/أبريل 2020، سجلت البلاد “15” حالة مؤكدة بالفيروس دون تسجل أي وفيات جديدة.

وقالت الصحة إن جميع الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم.

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي (١٠٧) حالة، متضمنة (١٢) وفاة.

و أكدت الصحة أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت (٨) حالات.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباة.