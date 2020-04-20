تجارة الشرقية تؤكد وفرة المنتجات والسلع الرمضانية

الدمام- حمودالزهراني

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية الايام الماضية أكثر من 3900 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

هذا واستهدفت جولات “التجارة” في المنطقة الشرقية تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 155 مخالفة، 20٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.

وتؤكد وزارة التجارة على أهمية الاستهلاك المتوازن لكافة السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات زيادة عن الاحتياج.

وتؤكد وزارة التجارة استمرارها في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.