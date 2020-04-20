“بيت جدة “ يوزع 20 ألف سلة غذائية

جدة – ياسر بن يوسف

أبرمت غرفة جدة أمس اتفاقية تعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وذلك بمقر الغرفة الرئيسي وتهدف لتوزيع 20 ألف سلة غذائية للأسر ذوي الاحتياج المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك في إطار دعم مبادرة “براً بمكة” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمساعدة الأسر المحتاجة وتقديم الدعم لهم ، لمواجهة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة .

ومثل غرفة جدة في التوقيع على الاتفاقية نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة فايز بن عبدالله الحربي ، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مدير عام الفرع عبدالله بن أحمد آل طاوي ، وذلك بحضور أمين عام غرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم ، حيث يركز هذا التعاون على توزيع السلال الغذائية التي تلبي الاحتياجات المعيشية اليومية للأسر من ذوي الاحتياج وبعض المستفيدين في محافظة جدة .

وتشمل حركة توزيع السلال الغذائية التي تتزامن مع إطلالة شهر رمضان المبارك مشاركة الجمعيات الخيرية وأصحاب الأعمال وفق خطة توزيع تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، مع توضيح الأحياء التي يتم تغطيتها بمحافظة جدة ، حيث سيكون هناك بيانات توضيحية لأعداد الأسر التي سيتم تسليمها السلال الغذائية ، وكمية السلال التي يتم توزيعها ، وتاريخ ومكان التوزيع والتأكد من وصول السلال للفئات المستفيدة فعلاً .



وفي مكة لا يكاد يمر يوم جديد إلاّ ويكون هناك نشاط جديد وعمل متجدد فقد أثبتت أزمة كورونا عن معدن أعضاء مركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة والمتطوعين المتعاونين فكما قيل الشدة تكشف المعدن الأصيل ومع كثافة المهام وتنوعها ما بين مهام إضافية كالمهام الإغاثية التي كلفت مراكز الأحياء بها خلال فترة أزمة كرونا استطاعت جمعية مراكز الأحياء اثبات حضورها الفاعل في آليات المباردات الإنسانية فلم يزيد هذا العبء وكثافة العمل ومواصلة الجهد أعضاء المركز والمتعاونين معه إلا صلابة وإصرار على مضاعفة الجهد يدفعهم لذلك رغبة في كسب الأجر وحبا في خدمة مجتمعهم و تنفيذا لتوجيهات ولاة أمرهم و تطبيقا لرؤية مملكة العطاء والانسانية ٢٠٣٠

واتساقا مع هذه الجهود فقد تم توزيع سلال غذائية على ٧٩ من طلبة المدارس الصولتية الخيرية ممن انقطعت بهم السبل نتيجة جائحة كورونا والتي تم استلامها من جمعية البر بمكة المكرمة.

كما تم توزيع ٢٠٠ سلة غذائية من جمعية البر على المتضررين الأكثر احتياجا وتم الإستعانة بإثنين من عمد الأحياء بمركز حي المسفلة في الوصول للأسر المحتاجة في حيهم فضلا عن توزيع ٢٠٠ كرتون تمر من جمعية البر لعدد آخر من المحتاجين.

اضافة إلى توزيع ٢٠٠ كرتون ماء على العاملين في الميدان من رجال أمن وعمال نظافة وغيرهم ممن تتطلب أعمالهم التواجد ميدانيا فترة الحظر.

إلى جانب توزيع ٢٠٠ وجبة ساخنة تبرع بها أحد رجال الأعمال كما تم عقد شراكة مجتمعية بين مركز حي المسفلة ومطبخ مناسبات حجازية لتوزيع وجبات ساخنة للمحتاجين.

وفي الشق الثاني المتمثل في إقامة أنشطة إجتماعية متنوعة ومفيدة من خلال الغرف الإفتراضية والتي تساهم في بقاء السكان في منازلهم وإشغال وقت فراغهم بما يفيدهم.