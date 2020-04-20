السديس يدشن مبادرة “رمضان نفحات ورحمات “

مكة المكرمة : متابعات

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مبادرة “رمضان نفحات ورحمات” التي أطلقتها الوكالة المساعدة للشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال معالي الرئيس العام خلال تدشينه المباردة : أتانا شهر رمضان الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾، في هذا الصيام؛ تمتنع عن اللذات والملذات التي كانت حلالا، والصيام فيه مشقة، وفيه تعب، وفيه ألم الجوع، وألمُ العطش، وألم التعب، ومع ذلك خفَّف الله عن من لم يستطع؛ عن المريض والمسافر، وعن كبير السن ونحوهم، ومما جات به شريعتنا فقه النوازل

وحث معاليه الجميع على العمل والإخلاص فيه لله عز وجل والدعاء بأن يرفع عنا هذا البلاء، داعيا إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي أقرتها الدولة حفظها الله لأن فيها مصلحة للبلاد والعباد.