الإنتر يوافق على بيع لاوتارو إلى برشلونة.. بشرط!

لاوتارو (22 عامًا) يعتد في الوقت الحالي أحد أبرز مهاجمي الكرة الأوروبية، وأظهر مردودًا قويًا خلال الموسم الحالي مُسجلًا 16 هدفًا.

يرتبط اللاعب الأرجنتيني بعقد مع إنتر ميلانو يمتد إلى نهاية موسم 2022-2023 وبشرط جزائي يبلغ نحو 111 مليون يورو.

يحاول برشلونة الحصول على خدماته منذ أشهر عديدة، وأشعرت الإدارة الكاتالونية نظيرتها الإيطالية برغبتها في التعاقد مع اللاعب.

وكان رد الإنتر -بحسب يومية سبورت الإسبانية- تحصيل قيمة الشرط الجزائي كاملًا أو إبرام صفقة تبادلية إضافة إلى مبلغ مالي.

بينما يقول تقرير صادر عن يومية “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية اليوم، إن إنتر ميلانو حدد لاعبين إثنين من صفوف برشلونة للدخول في الصفقة.

وهما لاعب الوسط الشاب كارليس إلينا الذي قارنته الصحيفة بأسطورة إيطاليا أندريا بيرلو وأوضحت أن مدرب الإنتر أنطونيو كونتي طلب التعاقد معه.

إضافة إلى الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو الذي يمتيز بالحس الهجومي، وهو ما يخدم طرق كونتي التكيكية بالاعتماد على الرسم 3-5-2.

من المرجح أن توافق إدارة برشلونة على إداراج اللاعبين في الصفقة، لا سيما أنهما ليسا من فئة الكبار، لكن يظل الأمر معلقًا بقرار اللاعبين أنفسهما.

وفي حالة الولوج إلى الصفقة فإن إنتر ميلانو ينتظر مبلغًا لا يقل عن 40 مليون يورو مقابل إطلاق سراح لاوتارو مارتينيز.

