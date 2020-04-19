“هيئة العقار” تفض 409 نزاعا عقارياً

البلاد : متابعات

تواصل الهيئة العامة للعقار تنفيذ مهامها باستخدام الأنظمة الحديثة في ظل قرار تعليق الحضور إلى مقرات العمل تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، إذ عقدت الهيئة أكثر من 800 اجتماعاً “عن بعد” بمعدل 33 ألف دقيقة عمل، وذلك لمتابعة وإدارة سير الأعمال.

ويتابع مركز خدمة الشركاء بقطاع العمليات استفسارات شركاء الهيئة والرد عليها عبر حسابه الرسمي في تويتر ([email protected])، ومركز الاتصال الوطني (آمر).

وتمكنت “هيئة العقار” من فض 409 نزاعاً عقارياً عن بعد من خلال (منصة التحكيم العقاري)، إضافةً إلى استقبال اعتراضات المستفيدين التي تخص الملكية عبر منصة لجنة تسجيل أخطاء الملكية، إذ بلغ عدد الاعتراضات التي استقبلتها اللجنة خلال فترة الحظر 914.

واستطاعت الهيئة تصنيف 83 منشأة عقارية من خلال (منصة تصنيف المنشآت العقارية)، لتصبح منشآت عقارية رائدة تقدم خدمات مميزة للمواطنين.

كما عقد المعهد العقاري السعودي ست دورات تدريبة عن بعد للمستفيدين عبر المنصة، بحضور 1284 باحث وباحثة عن عمل، بهدف رفع كفاءتهم في السوق العقاري وتأهليهم لإيجاد فرص عمل.