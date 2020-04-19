عمل الخبر يشارك الجهات المختصة بالوقوف على سكن العمالة في منشآت المحافظة

الدمام- حمودالزهراني

قام مكتب العمل بمحافظة الخبر بمشاركة بلدية الخبر والظهران وكذلك قطاع الرعاية الصحية بالخبر وشرطة الخبر والظهران وذلك من خلال جولات تفتيشية مكثفة بناء على توجيه المحافظة والمبني على توجيهات إمارة المنطقة الشرقية من خلال تشكيل عدد من اللجان في المحافظات للوقوف على أوضاع سكن العمالة الوافدة و متابعة التدابير الاحترازية فيها للحد من انتشار فيروس كورونا.

حيث تم زيارة ما يفوق عن سبعون مقر لسكن العمالة للعاملين البالغ عددهم ١٢٧٧٣ عامل ، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع مساكن العمالة المخالفة وأخذ التعهد على بعضها لتحسين الوضع على وجه السرعة .

من جهته أكد مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر ورئيس اللجان الفرعية بالمحافظة منصور آل بن علي حرصه على سرعة تنفيذ الزيارات التفتيشية تفادياً من تفشي الفيروس و تأكيداً على تطبيقات كافة الإجرائية الاحترازية من أجل سلامة الجميع .

فيما دعا آل بن علي اصحاب المنشآت الى ضرورة النظر في وضع سكن العمالة ومعالجة من لديه قصور في تطبيق التعليمات المبلغة للجميع للحد من وجود إصابات او انتشار لمثل هذا الفايروس.