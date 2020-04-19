بونجاح يرد على إمكانية انتقاله إلى الهلال

وضع الجزائري بغداد بونجاح حدًا للشائعات المرتبطة بانتقاله إلى صفوف الهلال خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفتح مهاجم السد القطري (28 عامًا) باب الأسئلة للجماهير عبر منصة التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

أحد الأسئلة التي تلقاها كانت “إذا قدملك الهلال السعودي عرض تيجي؟”.

وكان رد اللاعب قاطعًا إذ أجاب بقوله “السد” وبجانبه علامة القلب في إشارة إلى رغبته في البقاء ضمن صفوف فريقه.

ويعتبر بغداد أحد أفضل المهاجمين في القارة الآسيوية، إذ دوّن هذا الموسم على 16 هدفًا وقدّم 10 تمريرات حاسمة خلال21 مباراة.

بينما قاد منتخب الجزائر لحصد كأس أمم إفريقيا في مصر الصيف الماضي بعد التغلب على السنغال في النهائي بهدف نظيف من توقيعه.

يرتبط اللاعب بعقد مع السد حتى صيف 2024، وكان قد أقصى أمام الهلال بنصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا التي توج بها الزعيم.