تسجيل 40 ألف سعودي وسعودية بمبادرة دعم التوظيف

البلاد : متابعات

أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، أن منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة سجلت خلال الفترة الماضية نحو 40 ألف سعودي وسعودية حتى الآن في مبادرة دعم التوظيف التي أطلقها الصندوق، وتستهدف توظيف القوى الوطنية في كافة منشآت القطاع الخاص، ممن تم توظيفهم في تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي.

وحث مدير عام الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة في التسجيل إلكترونيًا من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).

وتدعم مبادرة دعم التوظيف أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في كافة منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.