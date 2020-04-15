الصين توافق على تجربة لقاحين

بكين – وكالات

على الرغم من توقع منظمة الصحة العالمية أمس (الثلاثاء)، عدم التوصل إلى لقاح لـ”كورونا” قبل 12 شهرا، أعلنت الصين بأنها وافقت على إجراء تجارب بشرية‭‭ ‬‬أولية على لقاحين تجريبيين لمكافحة الفيروس المستجد الذي تسبب في وفاة أكثر من 120 ألف شخص في أنحاء العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وحصلت الصين في وقت سابق على الموافقة على إجراء تجربة سريرية أخرى للقاح ضد فيروس كورونا طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وإحدى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية المدرجة في بورصة هونغ كونغ.

وأعطت الجهات الطبية الصينية الضوء الأخضر لبدء التجارب البشرية على لقاحين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إذ يتم تطوير اللقاحين من قبل شركة متخصصة ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية، التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية، المملوكة للدولة.