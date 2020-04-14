هل يجدد جوليانو عقده مع النصر؟ وكيل أعماله يجيب..

تحدث وكيل أعمال محترف النصر، جوليانو دي باولا، إلى وسائل الإعلام بشأن مستقبل موكله في الفترة القادمة.

وقال فيليب نايجل في تصريحات إلى يومية “سبوركس” التركية إن إدارة النصر تحاول في الوقت الحالي تجديد عقد اللاعب.

جوليانو (29 عامًا) ينشط في خط الوسط وانضم إلى النصر صيف 2018 قادمًا من فناربخشة التركي ليرتبط بعقد مع العالمي حتى صيف 2021.

وبات اللاعب البرازيلي الذي كلّف خزائن النصر حوالي 11 مليون يورو، أحد القطع الهامة في التشكيلة وقال قبل أيام في مقابلة صحفية..

“إنها السنة الثانية لي في النادي وأنا متأقلم بشكل جيد، حققنا لقب الدوري في السنة الأولى ونأمل للحفاظ على لقبنا هذا الموسم”.

بحسب تصريحات وكيل أعماله فإن النصر يخطط للإبقاء على اللاعب وتمديد تعاقده في أقرب وقت.

“يمتلك جوليانو عقدًا يمتد حتى 2021 وبشرط جزائي يبلغ 10 ملايين يورو”، هكذا بدأ نايجل حديثه.

وأضاف: “اللاعب يريد البقاء هنا، بينما يخطط النادي لتمديد التعاقد، لكن لا يمكننا معرفة ما سيحدث في المستقبل”.