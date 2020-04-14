أسهل طريقة لعلاج الأنيميا

تعاني الكثير من الأمهات من إصابة أطفالهن بالأنيميا ، لذا تقدم “هن” طريقة عمل عصير الرمان بالبنجر ، حيث إنه من أكثر العصائر فعاليةً في تقوية الدم وتجديده في الجسم؛ لأنه غني بالفيتامينات والحديد، ويعوض الجسم كمية عالية من الهيموجلوبين خلال فترة قصيرة.