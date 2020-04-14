أسهل طريقة لعلاج الأنيميا

المرأه صحة و عافيةأسهل طريقة لعلاج الأنيميا امنية رشادaccess_time21 / شعبان / 1441 هـ 14 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق تعاني الكثير من الأمهات من إصابة أطفالهن بالأنيميا، لذا تقدم “هن” طريقة عمل عصير الرمان بالبنجر، حيث إنه من أكثر العصائر فعاليةً في تقوية الدم وتجديده في الجسم؛ لأنه غني بالفيتامينات والحديد، ويعوض الجسم كمية عالية من الهيموجلوبين خلال فترة قصيرة. المكونات: 2 كوب رمان مفصص كوب بنجر مقشر ومقطع الطريقة: يضرب الرمان في الخلاط جيدا ويترك ليصفى. يسلق البنجر في الماء. يضرب البنجر المسلوق في الخلاط مع ماء السلق. يصفى البنجر ثم يمزج عصير البنجر مع عصير الرمان. يحلى العصير بالسكر أو بعسل النحل ويقدم فورا. يفضل عدم رمي تفل الرمان والبنجر لكثرة استخداماته. مرتبط