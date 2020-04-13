10 مليارات تمويلات عقارية خلال شهر وتراجع الصفقات

جدة – البلاد

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 10.24 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي بزيادة قدرها 142% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.

واستحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال فبراير الماضي بقيمة 8.26 مليار ريال وبنسبة 81%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 1.36 مليار ريال ثم الأراضي بـ 620 مليون ريال.

ووفقا للبيانات بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر فبراير الماضي نحو 23961 عقدا بزيادة قدرها 165%.

أما التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ لنفس الشهر 459 مليون ريال بزيادة قدرها 16 %.

من جهة أخرى أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر رجب الماضي انخفضت بنسبة 6 % لتبلغ نحو 14.2 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت آنذاك نحو 15.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر رجب الماضي نحو 25.5 ألف صفقة، منخفضا من 26.1 ألف صفقة خلال رجب 1440ﮬ، كما انخفض عدد العقارات المبيعة ليبلغ 26.3 ألف عقار مبيع.

ويعود انخفاض الصفقات العقارية خلال شهر رجب الماضي، إلى انخفاض الصفقات السكنية بنسبة 11% لتبلغ نحو 10.4 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصفقات التجارية بنسبة 12% لتصل إلى 3.5 مليار ريال، وبلغت قيمة الصفقات الزراعية نحو 243 مليون ريال.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي (السكنية والتجارية) على الحصة الأكبر، وبلغت قيمتها 12.9 مليار ريال وبنسبة تصل إلى نحو 91 % من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 735.5 مليون ريال.

وبالنسبة للمدن الأكثر نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية خلال شهر رجب ، سجلت الرياض أعلى معدل صفقات بلغت قيمتها 4.85 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 2.12 مليار ريال.