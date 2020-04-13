وزير الصحة: نحن أمام تحد كبير .. على الجميع البقاء في المنازل

البلاد : متابعات

قال وزير الصحة توفيق الربيعة إن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يبين حجم التحدي.

ودعا الوزير الربيعة في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، الجميع الالتزام والبقاء في المنازل، مبينا أن أعداد المصابين بالفيروس تضاعفت هذا الأسبوع.

وأشار إلى تزايد أعداد الإصابات في إسكان العمال، بالإضافة إلى تزايد أعداد الإصابات في الأحياء المكتظة بالسكان ولذا يهيب بالالتزام الجميع بالبقاء في المنازل، وتطبيق أعلى الاحترازات للوصول إلى بر الأمان.

وجدد الربيعة شكره للأمير محمد بن سلمان لمتابعته الدقيقة ودعمه الكبير، لافتا إلى التناغم الكبير بين القطاعات الحكومية بقيادة ولي العهد لمواجهة الأزمة.

وأشار وزير الصحة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي لقاح لفيروس كورونا .. وإذا وجد سيحتاج فترة طويلة حتى يتم استخدامه”.

وأوضح أن الصحة عملت بروتوكولا علاجيا لتحقيق أفضل العلاجات المتاحة لتسريع شفاء من أصيب بالفيروس.

ولفت إلى التضحيات الكبيرة من العاملين في القطاع الصحي الذين ما زالوا يتفانون لتقديم أفضل الخدمات.