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تسجيل 472 إصابة جديدة بـ كورونا في المملكة

صحيفة البلادaccess_time20 / شعبان / 1441 هـ      13 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، تسجيل  472 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات 3934 في المملكة إلى حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل عدد 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 65 حالة وفاة.

وأبان أنه تم تسجيل 44 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى  805 حالة، وهو ما يعني بقاء   4064 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة.

ونوه إلى أن أعراض كورونا (الكحة، الحرارة، ضيق التنفس) وفي حال ظهورها يمكن اللجوء إلى تطبيق “موعد”.

صحيفة البلاد

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