المدينة المنورة- البلاد

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع اتفاقية بين مبادرة “خير المدينة” ومؤسسة البريد السعودي ، وقعها من جانب المبادرة الدكتور عبدالمحسن بن معيض الحربي ومن جانب المؤسسة المهندس ريان بن أنس الشريف.

وتهدف الاتفاقية إلى توزيع السلال الغذائية على المستفيدين من المبادرة بالمنطقة بالآليات المناسبة للوضع الراهن بطريقة مقننة ومجودة، وتتضمن في مرحلتها الأولى توزيع 15000 سلة غذائية مكونة من 16 صنفًا غذائيًا تقدمها المبادرة للمحتاجين والمتضررين من المواطنين والمقيمين الذين تأثروا من جائحة فيروس كورونا في منطقة المدينة المنورة.