إعفاء مستفيدي الضمان من أقساط الإسكان

الرياض – البلاد

أعفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين لتلقي الضمان الاجتماعي، والأيتام وذوي الإعاقة من سداد مستحقات أقساط الإسكان لمدة ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الهزاني، في مؤتمر صحفي بالرياض أمس إن الوزارة أطلقت مبادرات عدة مجتمعية لمواجهة فيروس كورونا، بالتوازي مع الإجراءات الحكومية وحزم الدعم والمساندة والتحفيز الاقتصادي مشيراً إلى مبادرة (غذاؤنا واحد) التي تستهدف الأسر المتضررة بالمواد الغذائية في جميع مناطق المملكة، ممولة بأكثر من 37 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 37 ألف أسرة، ومبادرة خدمة إعارة العمالة الوافدة عبر برنامج أجير، التي تهدف إلى الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة كبديل للاستقدام الخارجي، ولحماية المنشآت خلال هذه الظروف من فقدان العمل.

وكانت الوزارة قد أصدرت مؤخراً قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات الفيروس.