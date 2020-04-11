ضبط تشكيل عصابي يسرق معدات كهربائية ونحاسية بالرياض

الرياض : البلاد

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله – تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من (8) مقيمين من الجنسية الهندية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، امتهنوا سرقة المعدات والقواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع وكبائن التمديدات التابعة لشركة الكهرباء.

وأوضح التويجري، أن هذا التشكيل أقر بارتكاب (124) جريمة سرقة في (26) حياً وموقعاً في مدينة الرياض، بما قيمته مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.