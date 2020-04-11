توقيع اتفاقية بين مبادرة “خير المدينة” و “البريد السعودي”

المدينة المنورة : البلاد

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع اتفاقية بين مبادرة “خير المدينة” ومؤسسة البريد السعودي ، وقعها من جانب المبادرة الدكتور عبدالمحسن بن معيض الحربي ومن جانب المؤسسة المهندس ريان بن أنس الشريف.

وتهدف الاتفاقية إلى توزيع السلال الغذائية على المستفيدين من المبادرة بالمنطقة بالآليات المناسبة للوضع الراهن بطريقة مقننة ومجودة، وتتضمن في مرحلتها الأولى توزيع 15000 سلة غذائية مكونة من 16 صنفًا غذائيًا تقدمها المبادرة للمحتاجين والمتضررين من المواطنين والمقيمين الذين تأثروا من جائحة فيروس كورونا في منطقة المدينة المنورة.

مما يذكر أن مبادرة “خير المدينة” التي انطلقت بتوجيه من سمو أمير منطقة المدينة المنورة تهدف إلى دعم وتمكين المؤسسات والجمعيات الأهلية لممارسة دورها المجتمعي من خلال تقديم المعونات المعيشية للمحتاجين ومساعدتهم في توفير حاجاتهم الضرورية في ظل الأوضاع الراهنة المرتبطة بالجائحة.

وتسعى مبادرة “خير المدينة ” إلى تقديم خدمات متنوعة تتمثل في الدعم الاجتماعي والأسري للمستفيدين بالمنطقة في عدد من المجالات تشمل الخدمات والتوعية الصحية والدعم الاجتماعي ومجال التوعية الأسرية في شراكة فاعلة بين القطاع الخيري والقطاع الخاص لإنجاح هذه المبادرة.