المعلمي يطلع المجموعة العربية على جهود المملكة في اليمن

نيويورك- واس

أحاط المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي المجموعة العربية بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين وجهود المملكة في دعم اليمن بجميع المجالات، ومنها مساهمتها بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار دعماً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام ٢٠٢٠، مشيراً إلى أن المملكة وعلى الرغم من جهودها المحلية في مواجهة جائحة (كوفيد ١٩ ) إلا أنها حرصت على الوقوف إلى جانب اليمن الشقيق في مواجهة الجائحة وخصصت مبلغ ٢٥ مليون دولار إضافية دعماً لجهود الحكومة اليمنية في مواجهة الأزمة.

جاء ذلك لدى مشاركته، مساء أمس الأول ، في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة الذي عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود العربية في مواجهة الجائحة والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول العربية على الساحة الدولية.