الرياضة

صراع كبير بين كبار أوروبا على ضم اللاعب..

نجم ألمانيا الصاعد يرفض الانتقال إلى برشلونة وليفربول

محمد ابو الوفاaccess_time17 / شعبان / 1441 هـ      10 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
واعد ألمانيا يرفض الانتقال إلى برشلونة

يفضل الدولي الألماني وصانع ألعاب فريق بايرليفركوزن، كاي هافيرتز، الانتقال إلى بايرن ميونيخ مُفضلًا إياه عن برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد.

بحسب إفادة من شبكة “سكاي سبورتس” فإن هافيرتز (20 عامًا) والذي يعتد إحدى أبرز المواهب في الكرة الألمانية، سيصبح عمليًا في الصيف لاعبًا لبايرن ميونيخ.

يمتد تعاقد هافيرتز مع ليفركوزن حتى صيف 2022 وتبلغ قيمته التسويقية الحالية وفق “ترانسفير ماركت” 81 مليون يورو.

بالموسم الماضي سجّل 20 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، واستحق دعوة للمشاركة مع المنتخب الألماني، إذ بدأت أسهمه في الارتفاع.

يلقى اللاعب اهتمام عمالقة القارة وفي مقدمتهم برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد، بيد أنه يفضل الانضمام إلى بايرن ميونيخ.

ويسعى مدرب الفريق البافاري هانز فليك إلى الفوز بصفقة هافيرتز التي قد تكلف خزائن النادي قرابة 100 مليون يورو.

ترفض إدارة ليفركوزن بيع اللاعب بأقل من 100 مليون، وتشير التقارير إلى اقتراب المفاوضات مع بايرن ميونيخ من الوصول إلى نهايتها.

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *