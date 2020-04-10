نجم ألمانيا الصاعد يرفض الانتقال إلى برشلونة وليفربول

صراع كبير بين كبار أوروبا على ضم اللاعب..

يفضل الدولي الألماني وصانع ألعاب فريق بايرليفركوزن، كاي هافيرتز، الانتقال إلى بايرن ميونيخ مُفضلًا إياه عن برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد.

Liverpool target Kai Havertz wants to move to Bayern Munich. 👇https://t.co/dZrwqs0Knn — Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 10, 2020

بحسب إفادة من شبكة “سكاي سبورتس” فإن هافيرتز (20 عامًا) والذي يعتد إحدى أبرز المواهب في الكرة الألمانية، سيصبح عمليًا في الصيف لاعبًا لبايرن ميونيخ.

يمتد تعاقد هافيرتز مع ليفركوزن حتى صيف 2022 وتبلغ قيمته التسويقية الحالية وفق “ترانسفير ماركت” 81 مليون يورو.

بالموسم الماضي سجّل 20 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، واستحق دعوة للمشاركة مع المنتخب الألماني، إذ بدأت أسهمه في الارتفاع.

يلقى اللاعب اهتمام عمالقة القارة وفي مقدمتهم برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد، بيد أنه يفضل الانضمام إلى بايرن ميونيخ.

ويسعى مدرب الفريق البافاري هانز فليك إلى الفوز بصفقة هافيرتز التي قد تكلف خزائن النادي قرابة 100 مليون يورو.

ترفض إدارة ليفركوزن بيع اللاعب بأقل من 100 مليون، وتشير التقارير إلى اقتراب المفاوضات مع بايرن ميونيخ من الوصول إلى نهايتها.