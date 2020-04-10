منافسة بين ليفربول وبرشلونة على جوهرة إشبيلية

أشارت تقارير إعلامية صادرة اليوم الجمعة إلى منافسة في سوق الانتقالات الصيفي القادم بين ليفربول وبرشلونة للتوقيع مع مدافع إشبيلية، دييجو كارلوس.

#FCB 🔵🔴 | Diego Carlos, el elegido ⚠El Sevilla se remite a su cláusula, de 75 millones, pero el Barça confía en la carta Rakitichttps://t.co/KprkIXdLbd — Diario SPORT (@sport) April 10, 2020

وفق ما نشرته يومية “سبورت” الإسبانية والمقربة من أسوار برشلونة، فإن إدارة النادي حددت اسم دييجو كارلوس كتدعيم دفاعي في السوق القادم.

لكن المسعى الكاتالوني سيصطدم برغبة جامحة من طرف المدرب الألماني لليفربول، يورجن كلوب، الطامح بدوره في ضم المدافع البرازيلي.

كارلوس (27 عامًا) يعتد أحد أفضل مدافعي الدوري الإسباني، وينشط رفقة إشبيلية للموسم الأول بعدما قدم من نانت الفرنسي صيف 2019 بمبلغ 15 مليون يورو.

يمتلك اللاعب في عقده شرطًا جزائيًا يقدر بـ 75 مليون يورو، وتشترط إدارة إشبيلية تحصيل المبلغ كاملًا لإطلاق سراح اللاعب.

فيما أوضحت “سبورت” أن برشلونة سيحاول إدارج لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش كجزء من الصفقة لتقليل قيمة الشرط الجزائي.

وتشير البيئة المحيطة باللاعب إلى رغبته في تقمّص ألوان برشلونة عن ليفربول لكن الأمر يتوقف على مدى جدية المفاوضات بين الكتلان والأندلسيين.

قال دييجو كارلوس في مقابلة صحفية بالأسابيع الماضية: “أعلم إن قدومي إلى إشبيلية خطوة كبيرة، إن غادرت سيكون لنادٍ أكبر”.