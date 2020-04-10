مصر تسجل 95 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة

القاهرة : متابعات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد جميعهم مصريون، ووفاة 17 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم،هو 1794 حالة ، و 135 حالة وفاة، وأن 30 % منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا وخرجت من مستشفى العزل.

وأكد البيان أن “جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية”.