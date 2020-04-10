عجلة دوري المحترفين تعود للدوران أغسطس القادم

الرياض – هاني البشر

كشفت مصادر “البلاد” أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبعد التنسيق مع وزارة الرياضة، اعتمد عودة واستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين في شهر أغسطس القادم، وذلك بعد قرار الفيفا بتمديد عقود اللاعبين والميركاتو الصيفي.

وأكد المصدر أن الموسم الحالي سوف يستأنف ولن يلغى، ولكن لن يكون هناك فاصل زمني بين الموسم الحالي، والموسم الجديد، وجرى إبلاغ الأندية بذلك وأخذ الموافقات الرسمية لمغادرة جميع الأجهزة الفنية، واللاعبين الأجانب إلى بلادهم خلال الأسبوع القادم، في رحلات خاصة.

ومن المتوقع أن تعود المسابقات ولكن بدون جمهور، فيما تعتمد خطط العودة على إعلان المختصين الصحيين. يذكر أن شهر أغسطس المقبل، هو الحد الأدنى للخطط الصحية لمحاصرة الفيروس.

وأوضح المصدر أن اتحاد القدم يستقبل اقتراحات منسوبي الدرجة الثانية حول آلية استكمال الموسم في ظل تبقي 3 جولات وضمان فرق للهبوط وأخرى للبقاء.

وفي السياق، ووفقًا لمصادر لإذاعة يو أف إم، فإنه تم السماح للمحترفين الأجانب بالدوري السعودي، بالعودة لبلدانهم من جديد.

وتم منح المحترفين، الضوء الأخضر للتواصل مع سفاراتهم في المملكة ، لتنسيق إجراءات عودتهم، على أن تكون العودة للأراضي السعودية في أغسطس المقبل.