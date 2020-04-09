 مخابز جدة.. لدينا أنظمة لحماية الزبائن من العدوى

جدة – مهند قحطان

تصوير خالد مرضاح

استثنت الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنها منع التجول، عدة قطاعات شملت الأغذية كمحلات التموين والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية كما سمحت للسكان بالخروج لقضاء احتياجاتهم الضرورية فقط داخل الحي السكني الذي يقيمون فيه.

تطبيق معايير السلامة

(البلاد) تجولت في عدد من أسواق ومخابز جدة لرصد إجراءات الوقاية والوضع الصحي عموماً حيث أكد خميس المسؤول عن أحد المخابز أن معايير السلامة في المخبز تطبق بصورة عالية ودقيقة من أجل سلامة وصحة الزبائن ومن ذلك أن الخباز وقبل وصوله يعقم نفسه كلياً بالإضافة إلى ارتداء الزي الخاص بالمخبز والقفازات والكمامات وعند وصوله إلى موقع العمل يقوم مرة أخرى بتعقيم نفسه ومن ثم يباشر عمله أما الزبون فنوفر له الكمامة والقفازات والمواد المعقمة كما نوفر الملاقط لكي لا يلمس أو يستخدم العامل أو الزبون يده لجمع الخبز، وأيضا نقترح على الزبون توصيل الخبز إلى مركبته دون أن يضطر إلى النزول منها أما متبقي الخبز فنوزعه على الجمعيات الخيرية .



تسخين الخبز

من جهته قال عدنان السقاف :” الخبز شيء أساسي وشخصياً أقوم بشراء كمية منه تكفي لعدة أيام ثم نضعه في البرادة حتى لا اضطر للخروج مراراً وتكراراً اتباعاً لسبل الوقاية التي تتخذها حكومتنا الرشيدة للحد من انتشار الوباء وعندما نحتاج إليه نسخنه ونفعل ذلك حتى وإن كان طازجاً لأن طعمه يصبح أفضل وفي نفس الوقت فان التسخين يساعد من الناحية الصحية لأن درجة الحرارة العالية تقتل الفيروس”.

وأضاف السقاف :” نصيحتي للزبائن عدم لمس الخبز داخل المخبز حتى لا يتسببوا في ضرر غيرهم كما انصحهم بشراء كامل احتياجاتهم لتقليل الزحام وتفادي العدوى لا قدر الله” .

أما هشام أحمد فأوضح أنه يحرص قبل شراء الخبز على تعقيم نفسه كما يحرص على تسخينه حتى وان كان طازجا ويطبق هذا على كل المأكولات حتى السريعة.

وقال هشام :” عند ذهابي إلى المخبز انظر إلى وضع المخبز فإن كان عشوائياً اتفاداه وإن كان مرتباً ومنظماً اشتري منه، علماً بأن أغلب المخابز توفر المعقمات والقفازات والكمامات لحمايتنا وحماية أنفسهم وهذا شيء جميل يساعد على الاطمئنان كون المناعة في الوقت الحالي مبنية على الثقة، وأذكر أنني ذهبت لشراء الخبز وقبل دخولي سألني عامل عن حاجتي ثم اقترح علي أن يحضر لي طلبي دون أن اتحرك من مكاني وذلك من أجل وقايتنا جميعاً وهذه الطريقة إيجابية جداً واتمنى من جميع المحلات تطبيقها”.



أمانة جدة: حملات الرقابة مستمرة

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ(البلاد) أنه ومن خلال مراقبي البلديات الفرعية والإدارات المختصة يتم تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مدار الـ 24 ساعة على الأسواق، والمحال الغذائية والتجارية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة انتشار الفايروس، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنعه.

وأضاف أن الأمانة تقوم بتنفيذ حملات في إطار مجهودات الدولة المشتركة من قِبل مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مركّزة على ضرورة نظافة وتعقيم المحلات والنظافة الشخصية والتعقيم للعاملين والتأكد من توفر الكروت الصحية ولبس الكمامات والقفازات وتوفير المعقمات .

7 نصائح من طبيب

من جانبه أكد الدكتور أسامة النجار أنه من الأفضل لحماية أنفسنا من أخطار انتقال العدوى أن لا نذهب لشراء الخبز مرات متعددة ونكتفي بمرات قليلة بإتباع أسلوب التفريز لنقلل من احتمالية الإصابة عند الخروج المتكرر كما يجب عدم التجمهر أمام المخابز أو داخلها لأن القرب في المسافات بين الناس لأكثر من متر ونصف المتر يعزز من انتقال العدوى.

وأضاف :”يمنع أن يكون الخبز مفتوحا للجميع لتعبئة أكياسه بالإنتقاء لتجنب لمس الخبز من أكثر من شخص كما يجب على القائمين على المخبز تطبيق الإشتراطات الموضوعة من البلدية من حيث غسل اليدين الدوري والتعقيم و لبس القفازات و الكمامة وعلى مرتادي المخبز أيضاً تعقيم أيديهم قبل وبعد إرتياد المخبز.

وعند إحضار الخبز إلى المنزل يفضل إزالته من الأكياس التي جلب بها والتخلص منها بشكل سليم ومن ثم غسل اليدين بالطريقة الصحية المتبعة في حالة فيروس كورونا ووضع الخبز في أكياس أخرى للتفريز، ويجب تسخين الخبز قبل الإستهلاك وذلك لقتل الفيروسات بالحرارة وغسل اليدين قبل إخراجه من فرن التسخين وتناوله.