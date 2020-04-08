17 ألف مستفيد من خدمات «منشآت» عن بعد

الرياض – البلاد

قدمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” خدماتها وبرامجها عن بعد لنحو 17222 مستفيداً ومستفيدة خلال الأسبوعين الماضيين ، حيث استفاد من تطبيق نوافذ منشآت 2337 مستفيداً ومستفيدة، في حين استفاد من أكاديمية منشآت 10727 مستفيداً ومستفيدة، واستفاد من فعالية أسبوع إدارة الأزمات التي تم تنظيمها ضمن سلسلة الأسابيع الافتراضية لمركز دعم المنشآت 4158 مستفيداً ومستفيدة.

وتقدم “منشآت” من خلال تطبيق نوافذ منشآت خدماتها وبرامجها بما فيها الاستشارات العامة والمتخصصة في شتى المجالات، كالمالية والتقنية والابتكار والقانون والتسويق والمبيعات، والتي يقدمها نخبة من المستشارين المتخصصين عن طريق ربطهم برواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الاتصال المرئي والسمعي والكتابي.

وتوفر أكاديمية منشآت العديد من البرامج التدريبية المتنوعة في المجالات الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أقصى فائدة من البرامج التدريبية الإلكترونية التي يتم إعدادها على مستوى عالٍ من الجودة والفاعلية، وذلك وصولًا إلى بناء القدرات لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية مهارات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في نمو مشاريعهم.