لبنان تسجل 27 إصابة جديدة بـ “كورونا”

بيروت : متابعات

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت في بيان اأنه حتى اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 575 حالة بزيادة 27 حالة عن يوم أمس، من ضمنهم المغتربون الذين أظهرت الفحوصات إصابتهم بفيروس كوروناوهم 7 على متن طائرة مدريد و4 على متن طائرة باريس وإصابة على متن رحلة خاصة علما أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 587 فحصا .

وأشارت إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 19 وفاة.