سهم أرامكو يستعيد سعر الطرح الأول

الرياض – البلاد

استعاد سهم أرامكو السعودية مستوى الطرح الأول ، حيث أغلق عند أعلى سعر له في 30 يوماً منذ 8 مارس الماضي، ليرتفع بجلسة الثلاثاء بنسبة 0.16% إلى 32 ريالاً للسهم، وهو سعر الطرح الأولي ، وبلغت قيمة التداولات اليومية الإجمالية للسهم أرامكو 194.1 مليون ريال ، فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 1.83% ليكسب 125.48 نقطة بإغلاق عند مستوى 6986.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال.

ورغم خسارة أسعار النفط لنحو 50 % منذ مارس الماضي، حافظت ارامكو على القيمة السوقية لتبقى الأضخم عالميا، بـ1.7 تريليون دولار ، مايعادل نحو 6.4 تريليون ريال ، متجاوزة

أقرب منافسيها بحوالي 600 مليار دولار ، بنسبة زيادة 46 % ، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت 1.1 تريليون دولار، حسب آخر إغلاق نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن استمرار العمل بساعات التداول الحالية لجميع الأوراق المالية المدرجة.

وأكدت في بيان لها قدرتها على الوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات وتمكين المشاركين والمتعاملين في السوق من ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.

وتوقع اقتصاديون أن تمدد السوق المالية، مهلة الإفصاح عن التقارير المالية للشركات والصناديق الاستثمارية، بعد التمديد الذي أعلن أول أمس لمدة 20 يوماً والتي جعلت إجمالي المهلة للشركات للإعلان عن نتائجها المالية ترتفع إلى 50 يوماً، فيما ترتفع المهلة الإجمالية للصناديق إلى 90 يوماً.

ويأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وامتداداً للتدابير الاحترازية التي شرعت بها الهيئة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وتأثيرها على المصدرين، ولحماية كافة المتعاملين في السوق المالية والمحافظة على سوق مالية منتظمة، ولتمكين الشركات المدرجة من الالتزام بالمتطلبات النظامية الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المالية الأولية للفترات التي تنتهي في المواعيد آنفة الذكر، واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.