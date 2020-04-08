جيوفينكو يتحدث عن تجربته مع الهلال والكرة السعودية

تحدث محترف الهلال، سباستيان جيوفينكو، عبر بث مباشر لقناة يوفنتوس، عن تجربته في الملاعب السعودية.

Volete rivedere l'undicesima puntata di #ACasaConLaJuve con ospiti @Trezegoldavid e Sebastian #Giovinco? 🏠⚪⚫

O ve la siete persa e volete rimediare? 😉 Potete farlo anche su #JuventusTV 🙌 Un mese gratis con il codice JUVE30DAYS ➡ https://t.co/ozEJHGkLE3 pic.twitter.com/KvFWBierPB — Juventus TV (@JuventusTV) April 8, 2020

جيوفينكو (33 عامًا) وفد إلى الهلال شتاء 2019 قادمًا من تورنتو الكندي بعقد يمتد حتى صيف 2021.

سجل صانع الألعاب الإيطالي بقميص الزعيم 6 أهداف فضلًا عن تقديمه 8 تمريرات حاسمة هذا الموسم، قبل أن يتوقف.

واستضاف الحساب الرسمي ليوفنتوس جيوفينكو إلى جانب الأسطورة الفرنسية ديفيد تريزيجيه، باعتبارهما لاعبان سابقان لليوفي.

وقال تريزيجيه الفائز بكأس العالم 1998 وكأس الأمم الأوروبية 2000 رفقة المنتخب الفرنسي عن جيوفينكو: “إنه فتى ذكي”.

“لقد قابلته في فترة صعبة في تاريخ يوفنتوس، لقد ساعدني في تسجيل الأهداف واتصف بالعزيمة والقوة”.

بينما قال جيوفينكو عن تجربته في الملاعب السعودية: “على عكس أمريكا، يوجد العديد من اللاعبين الجيدين هنا في السعودية”.

وأضاف: “ليست كرة القدم التي أحبذها حقًا، لكن هنا حصلت على فرصة الفوز بالبطولات مع الهلال”.

حينما سأله المحاور عن احتفاله بإخراج اللسان وهل هو تقليد لأسطورة يوفنتوس أليكس ديل بييرو، قال لاعب الهلال..

“يعتقد الجميع أنه تقليد لديل بييرو، لكنه ليس كذلك إطلاقًا، أنا أجد الأمر ممتعًا فحسب”.

وعن زملائه السابقين الأقرب له، أوضح: “لدينا دردشة جماعية للمجموعة التي فازت بالدوري أول مرة مع المدرب كونتي، هناك كامورانيزي وتريزيجيه والبقية”.