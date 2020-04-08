النقل تعتمد استكمال مشروع طريق العقيق – القرى بالباحة

الباحة : واس

اعتمدت وزارة النقل مشروع استكمال طريق العقيق – القرى في المرحلة الأخيرة بطول (21) كيلو متراً , وبتكلفة إجمالية بلغت 300 مليون ريال .

وأوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر بن مصلح المالكي أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات ، حيث يقوم المقاول حالياً بعمل التجهيزات لبدء العمل في المشروع الذي سيحقق نقلة نوعيه للمنطقة بشكل عام ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على اهتمامه ومتابعته لمشروعات الطرق بالمنطقة ، ومثمناً حرص ودعم معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر لتلك المشروعات .