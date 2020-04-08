النائب العام‬⁩: الاعتداء على رجال الأمن خط أحمر لا يمكن تجاوزه

البلاد : متابعات
أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه والاعتداء على رجال الأمن أومحاولة ثنيهم عن المهام المنوطة بهم إنفاذاً للسلامة الصحية خط أحمر .
وقطع معاليه بأن النيابة العامة لن تتساهل وستتخذ الإجراءات النظامية بحق من تسول له نفسه الإقدام على الاعتداء على أمن البلد أو على رجال الأمن.
#النائب_العام: أمن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه والاعتداء على رجال الأمن أومحاولة ثنيهم عن المهام المنوطة بهم إنفاذاً للسلامة الصحية خط أحمر،و #النيابة_العامة لن تتساهل وستتخذ الإجراءات النظامية بحق من تسول له نفسه الإقدام على الاعتداء على أمن البلد أو على رجال الأمن.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/1glciVcDaI
— النيابة العامة (@bip_ksa) April 7, 2020