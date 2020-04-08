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النائب العام‬⁩: الاعتداء على رجال الأمن خط أحمر لا يمكن تجاوزه

صحيفة البلادaccess_time15 / شعبان / 1441 هـ       8 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أكد ‏⁧‫النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم،‬⁩ أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه والاعتداء على رجال الأمن أومحاولة ثنيهم عن المهام المنوطة بهم إنفاذاً للسلامة الصحية خط أحمر .

وقطع معاليه بأن النيابة العامة‬⁩ لن تتساهل وستتخذ الإجراءات النظامية بحق من تسول له نفسه الإقدام على الاعتداء على أمن البلد أو على رجال الأمن.

صحيفة البلاد

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