النائب العام‬⁩: الاعتداء على رجال الأمن خط أحمر لا يمكن تجاوزه

البلاد : متابعات

أكد ‏⁧‫النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم،‬⁩ أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه والاعتداء على رجال الأمن أومحاولة ثنيهم عن المهام المنوطة بهم إنفاذاً للسلامة الصحية خط أحمر .

وقطع معاليه بأن النيابة العامة‬⁩ لن تتساهل وستتخذ الإجراءات النظامية بحق من تسول له نفسه الإقدام على الاعتداء على أمن البلد أو على رجال الأمن.

#النائب_العام: أمن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه والاعتداء على رجال الأمن أومحاولة ثنيهم عن المهام المنوطة بهم إنفاذاً للسلامة الصحية خط أحمر،و #النيابة_العامة لن تتساهل وستتخذ الإجراءات النظامية بحق من تسول له نفسه الإقدام على الاعتداء على أمن البلد أو على رجال الأمن.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/1glciVcDaI — النيابة العامة (@bip_ksa) April 7, 2020