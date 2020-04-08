الراجحي يثمن للقيادة إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

البلاد : واس

رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشأة الصغيرة – التي يبلغ إجمالي العاملين فيها “9” عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) تاريخ 25 / 12 / 1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 03 / 1438هـ، ولمدة 3 سنوات.

وقال معاليه إن ذلك سيسهم بشكل مباشر في دعم ونمو المنشآت الصغيرة، وتعزيز واستثمار جهود التوطين، وإيجاد الوظائف، متوقعًا أن يكون عدد الملاك المستفدين من هذا القرار عاليًا، الأمر الذي سيؤثر إيجابياً في سوق العمل.