أطلاق أول وحدة تعقيم لعربات التسوق في الخبر

الدمام – حمودالزهراني

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أول وحدة تعقيم ذاتية تعد الأولى من نوعها مخصصة لعربات التسوق أمام أحد مراكز التسوق في الخبر وذلك ضمن جهودها في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين وهو ما تعتبره أمانة المنطقة الشرقية من أولوياتها الأساسية في مختلف الأوقات

وذكر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بأنه تم تدشين أول وحدة تعقيم لعربات التسوق أمام بوابة أحد المراكز التجارية مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والمعدات, حيث يبلغ طولها مايزيد عن 2.60م ويتم وضع العربات بداخلها للتعقيم قبل ادخالها للمركز لتكون جاهزة للمستهلك خلال تسوقه, وأضاف المهندس فهد الجبير بأن هذه الوحدة تأتي من ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي أتبعتها أمانة المنطقة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان أعلى مستويات وقايتهم وحمايتهم، من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد, وضمن عدد من المبادرات التي تم اطلاقها خلال الأيام الماضية والتي تهدف في نهاية المطاف الى الحفاظ على سلامة المجتمع وهي مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية في الوقت الراهن حيث ينصب تركيزنا على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل الاستقرار والأمان للمواطنين والمقيمين