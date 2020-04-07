الرئيس التشادي يعلن خلو بلاده من جماعة بوكوحرام

وقال الرئيس ديبي في تصريح له لدى زيارته الليلة الماضية جرحى هجوم تعرض له الجيش التشادي قبل أيام: إن “ما تبقى من بوكرام، إما داخل النيجر، أو نيجيريا، أو الكاميرون، وانتهى الأمر بالنسبة لبلادنا، ولم يعد هناك أي إرهابي الآن من بوكوحرام”.