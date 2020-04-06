دور الإيواء تكثف الإجراءات الاحترازية

جدة- ياسر بن يوسف

تفقد محسن القحطاني مساعد المدير العام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيه دار الرعاية الاجتماعية ومركز التأهيل الشامل بمكة المكرمة ، للتأكد من سير العمل، والاطلاع على مايقدم من كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس “كورونا” وحماية صحة العاملين والمقيمين في الدور والمراكز الإيوائية وضمان سلامتهم.

وتكثف دور الايواء خلال هذه الفترة من الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة ، والمحافظة على سلامة المستفيدين المشمولين بالرعاية داخلها ، وتطبيق كافة التدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية، ابتداءً من تنظيم المحاضرات والورش التوعوية لتثقيف منسوبيها من الجنسين، و إيقاف جميع البرامج والأنشطة الداخلية والخارجية والزيارات والتجمعات، وتحديد آلية مستمرة لعمليات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة والمتابعة اليومية لغرف العزل، وتنظيم وفحص وتعقيم الكادر العامل مع النزلاء من الجنسين عند الدخول والخروج، إضافة لرفع تقارير يومية لفرع الوزارة بالمنطقة للتأكد من سير العمل على أكمل وجه.