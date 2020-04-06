جولات على أسواق السمك بجدة

جدة- ياسر بن يوسف

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلا بمركز أبحاث الثروة السمكة بجدة بجولة على سوق السمك المركزي بمحافظة جدة وسحب عينات من المنتوجات السمكية لفحصها بمختبر صحة وسلامة الأسماك وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك وخلوها من الأمراض البكتيرية والطفيلية والعناصر الثقيلة.



وأكد مدير عام الفرع المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، استمرار الجولات للتأكد من وفرة المنتجات السمكية بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، موضحآ أن الفرق الرقابية من جميع الجهات ذات العلاقة تكثف جهودها لمتابعة الأسواق في هذه الظروف الصحية ، سائلآ الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية أمنها وأمانها واستقرارها.