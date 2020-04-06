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تمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة إلكترونياً

صحيفة البلادaccess_time13 / شعبان / 1441 هـ       6 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية حتى تاريخ 1441/9/21هـ، بدأت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني اعتباراً من اليوم الاثنين، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد “هوية زائر” ستستمر حتى نهاية يوم السبت 1441/8/25هـ الموافق 2020/4/18م، وفقاً للإجراءات المعتمدة سابقاً، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد البدء بطلب طباعة وتوصيل هوية الزائر, وذلك من خلال حساب المستضيف بمنصة “أبشر” دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

صحيفة البلاد

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