الوزراء يثمنون رعاية القيادة للمبتعثين وتسهيل العودة

الرياض – واس

رفع الوزراء الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على اهتمامهما بصحة وسلامة الطلاب والطالبات المبتعثين والسعوديين عموماً خارج المملكة، ومتابعـة شـؤونهم وعائلاتهـم ومرافقيهـم وتيسير طلبات الراغبين منهم في العودة ، وذلك منـذ تفشي جائحة كورونا المستجد في دول العالم.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، إن إطــلاق الخدمة الإلكترونية للمواطنين بالخــارج الراغبيــن فــي العــودة (حضــن)؛ هو استمرار لحرص القيادة الرشيدة -أعزها الله- بأبنائها، وتوفير كافة الإمكانات والوسائل لضمان سلامتهم، والاطمئنان عليهم، وتسهيل عودة الراغبين منهم للمملكة، مؤكداً تكامل وزارة التعليم مع الجهود الوطنية ومتابعتها بشكل يومي أوضاع المبتعثين من خلال 31 ملحقية ثقافية منتشرة في دول العالم؛ لخدمة 79.113 مبتعثاً يرافقهم 45,115 من عدد أفراد أسرهم، بإجمالي 124,228 مبتعثاً ومرافقاً.

وأوضح أن الوزارة سبق وأصدرت قراراً يتضمن عدداً من الإجراءات الاستثنائية لمعالجة أوضاع المبتعثين ومرافقيهم، شمل ذلك استمرار صرف المخصصات المالية، والتأمين الطبي، وبدل العلاج للمبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم، بما في ذلك الذين تم إيقاف الصرف عنهم، أو الذين انتهت بعثتهم وما زالوا في بلد الابتعاث، وكذلك عدم إيقاف الصرف على المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم أياً كان سبب الإيقاف، مع صرف مخصص مالي لمدة شهر مساوٍ لمكافأة المبتعث مع مرافقيه لمن غادروا سكنهم، ومَنْ تخرج وانتهت بعثته ولا يزال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة للمملكة، وللطلاب الذين تم إيقاف الصرف عنهم.

مرافق إيواء

من جهته قال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب ، إن الوزارة استعدت لهذا الأمر بتهيئة منشآت للإيواء السياحي في عدد من مناطق المملكة لتحقيق هذا المطلب.

مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن تهيئة مرافق تضم نحو 11 ألف غرفة للإيواء السياحي في مختلف مناطق المملكة ، وتأمين مزيد من المرافق الإضافية، والتحقق من جاهزيتها حتى يتم تسليمها إلى وزارة الصحة فور ظهور الحاجة إليها.

كما أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الهيئة سخّرت كامل جهودها وإمكانياتها لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، حيث قامت بتجهيز صالات السفر في مطارات المملكة الدولية، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، كما تعمل الهيئة على جدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مطارات الدول الأخرى.