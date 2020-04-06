الصحة‬⁩: 138 إصابة جديدة بـ«كورونا» والحالات المتعافية 551

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم (الاثنين)، تسجيل 138 حالة مؤكدة بفيروس «كورونا»، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات في المملكة إلى 2523 حالة.

وقال الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 38 حالة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

وأضاف المتحدث، أن إجمالي عدد حالات التعافي المسجلة في المملكة بلغ 551 حالة، بعد شفاء 63 حالة جديدة.

ودعا متحدث وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية وتجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في المنازل.