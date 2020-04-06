الإمارات تسجل 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي : متابعات

أعلنت دولة الإمارات اليوم عن تسجيل 277 حالة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها 2076 حالة.

وأوضحت المتحدثة باسم القطاع الصحي الإماراتي الدكتورة فريدة الحوسني أن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرةً إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وبينت الحوسني شفاء 23 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، ووصل مجموع حالات الشفاء إلى 167 حالة مسجلة حتى الآن.

وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية، ليبلغ إجمالي الوفيات من الفيروس 11 حالة.