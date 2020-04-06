إنتر ميلانو يضغط بورقة “لاوتارو” لضم ميسي!

قال الرئيسي الشرفي لإنتر ميلانو الإيطالي، ماسيمو موراتي، إن تعاقد النادي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس مستحيلًا.

'It's by no means an impossible dream' Ex-Inter Milan president Massimo Moratti believes club could sign Lionel Messihttps://t.co/Kk7zjYV02l — MailOnline Sport (@MailSport) April 6, 2020

وخلال مقابلة خاصة مع راديو “راي” الإيطالي، قال موراتي (74 عامًا) إنه عملية تعاقد الإنتر مع اللاعب لن تكون بتلك الصعوبة نظرًا لقرب انتهاء عقد اللاعب مع برشلونة.

أثناء فترة رئاسته للإنتر، تعاقد موراتي مع رونالدو الظاهرة من صفوف برشلونة عام 1997 والآن يطمح أن يشهد خطوة مماثلة مع ميسي.

ينتهي عقد اللاعب (32 عامًا) مع برشلونة بانقضاء موسم 2020-2021 ولم يتوصل بعد لاتفاق مع الإدارة بشأن إبرام تعاقد جديد.

ويقول موراتي إن هذا الأمر لربما يلعب دورًا حاسمًا في انتقاله إلى إنتر ميلانو..

“اعتقد أن هذا الحلم ليس مستحيلًا على الإطلاق، ربما لم يكن كذلك أيضًا قبل اندلاع كارثة كورونا”.

وأضاف موراتي: “ميسي في على أعتاب نهاية عقده وسيكون دافع لنا للتعاقد معه”

وأردف: “لا أعرف إن كان هذا الوضع سيغير أي شيء، لكنني اعتقد أننا سنرى أشياء غريبة في نهاية العام”.

يخطط برشلونة في الأساس للتعاقد مع مهاجم إنتر ميلانو الواعد، لاوتارو مارتينيز (22 عامًا) ليكون خليفة للويس سواريز.

ويعتقد موراتي أن لاوتارو قد يدخل في عملية تبادلية مع برشلونة من أجل الإتيان بليونيل ميسي.

“لاوتارو لاعب جيد للغاية ويولي حياته المهنية اهتمامًا كبيرًا، قد يصبح جزء من عملية استقدام لاعبين كبار أمثال ميسي”.