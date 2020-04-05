من إسبانيا إلى روسيا.. لاعب يكسر الحظر من أجل خطيبته

كسر لاعب سيلتا فيجو الإسباني، فيدور سمولوف، الحظر المعمول به في إسبانيا وسافر إلى روسيا من أجل حضور حفل عيد ميلاد خطيبته.

Celta Vigo's Smolov defies lockdown to return home for fiance's 18th birthday https://t.co/q24ZkB9ErE — Guardian sport (@guardian_sport) April 5, 2020

سمولوف (30 عامًا) دولي روسي وانتقل من سيسكا موسكو إلى سيلتا فيجو طليعة هذا الموسم على سبيل الإعارة، لكنه واجه حظ عاثر في إسبانيا.

إذ اندلع وباء كورونا (كوفيد-19) في الموسم الأول للاعب، وفرضت السلطات الإسبانية حظرًا على المواطنين لمواجهة تفشي الفيروس.

تحتفل خطيبة اللاعب، وتدعى ماريا يوماشيفا بعيد مولدها الثامن عشر اليوم، وهي بالمناسبة حفيدة الرئيس الروسي السابق بوريس يليتسين.

حاول سمولوف مرارًا وتكرارًا تقديم طلب للسلطات الإسبانية للسماح له بالسفر، بيد أن الرد كان بالرفض في كل مرة.

وحتى عندما حاول ناديه سيلتا فيجو التوصل إلى اتفاق مع السلطات، باء الأمر بالفشل.

لكن اللاعب الذي تمت خطبته على ماريا شهر يناير الماضي، لم ينتظر طويلًا وسافر من دون علم ناديه إلى روسيا لحضور حفل عيد الميلاد.

تعتبر تلك الحالة الثانية التي تشهد كسر الحظر في نادي سيلتا فيجو بعد مغادرة الدنماركي بيون سيستو الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر فرض غرامة مالية كبيرة على سمولوف حين عودته من روسيا بحسب المتحدث الرسمي باسم النادي.

وتوشك إسبانيا على دخولها الأسبوع الرابع من الحظر الممتد حتى 26 أبريل الحالي، بعدما أودى الفيروس بحياة ما يقارب 12 ألف شخص.