7 دول تعاني.. والصين تواصل الصمود

عواصم – وكالات

اشتدت المعاناة على 7 دول أكثر من غيرها، بعد أن تفشى فيها فيروس كورونا المستجد بشكل كبير؛ للحد الذي باتت أمريكا تواجه طوفان إصابات بالآلاف يوميا، كما هو الحال في إيطاليا وأسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا، وبريطانيا التي يخشى وزير صحتها البريطاني مات هانكوك أمس (الجمعة)، “ذروة الوباء”، وقال: إنها ستأتي أقرب مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة القادمة، بينما ظلت الصين صامدة بعيدة عن الإصابات المحلية مع قليل من الإصابات الوافدة من الخارج.

وتكافح أمريكا “كوفيد” بعد أن تخطى حاجز الإصابات 245,442 حالة، والوفيات أكثر من 6 آلاف حالة، بينما تعافى ما يزيد عن 10 آلاف شخص، بينما تقدمت إسبانيا على إيطاليا في عدد الإصابات مسجلة أكثر من 117,710 حالة، مع ما يزيد عن 10 آلاف حالة وفاة، وفوق الـ30 ألف حالة تعافت، لتسجل إيطاليا 115,242 إصابة وأكثر من 13 ألف وفاة، وما يزيد عن 18 ألف حالة تعاف،

بينما فاقت ألمانيا الصين في الإصابات بواقع 85,063 حالة، وأكثر من 1000 وفاة، وزيادة عن 22 ألف متعاف، وظلت الصين في 81,620 حالة إصابة، بيد أن حالات فرنسا ارتفعت إلى 59,105 إصابة، وأكثر من 5 آلاف وفاة، وفوق الـ12 ألف حالة تعاف، ووصلت إيران إلى أكثر من 53 ألف إصابة، وما يزيد عن 3 آلاف حالة وفاة، وبريطانيا ما يقرب الـ34 ألف إصابة، و3 آلاف وفاة.

وفي الدول الأخرى، تجاوز عدد الإصابات في كوريا الجنوبية عتبة الـ10 آلاف، بعد تسجيل 86 حالة جديدة، والوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات إضافية، واليابان 200 إصابة جديدة رفعت الإجمالي إلى 2924 حالة، وفي الهند ارتفعت الوفيات إلى 56 شخصًا، والإصابات إلى 2301 حالة، والمغرب 47 وفاة، بينها 3 جديدة، و735 حالة إصابة، وأستراليا 26 حالة وفاة جديدة، مع إجمالي إصابات 5224 حالة، فيما سجّلت الكويت 75 حالة إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 417 حالة، بينما سجلت ليبيا أول حالة وفاة بالفيروس المستجد.