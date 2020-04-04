حاتم المسحل يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن نائب رئيس نادي الاتفاق، حاتم المسحل تعافيه من فيروس كورونا (كوفيد-19).

اليوم السبت ١١ شعبان (٤ أبريل) الحمد لله نتيجة عينة يوم ٦ شعبان (سلبية) وتعني خلو الجسم من #كورونا بانتظار نتائج فحص يوم الخميس في حال كانت سليمة تعني الشفاء بإذن الله (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهّركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم) — حاتم المسحل🇸🇦 (@hatimalm) April 4, 2020

وكان المسحل أول شخصية رياضية من الدوري السعودي إصابة بالفيروس وكان ذلك يوم 22 مارس الماضي.

وتلقى حاتم المسحل الرعاية الطبية اللازمة حتى الوصول إلى مرحلة الشفاء اليوم السبت الرابع من أبريل.

وكتب نائب رئيس الاتفاق عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي تويتر..

“اليوم السبت ١١ شعبان (٤ أبريل)”

“الحمد لله نتيجة عينة يوم ٦ شعبان (سلبية) وتعني خلو الجسم من #كورونا بانتظار نتائج فحص يوم الخميس في حال كانت سليمة تعني الشفاء بإذن الله”

“ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهّركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم”