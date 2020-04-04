الرياضة

المسحل يتعافى من كورونا..

حاتم المسحل يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد ابو الوفاaccess_time11 / شعبان / 1441 هـ       4 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
حاتم المسحل يعلن تعافيه من كورونا

أعلن نائب رئيس نادي الاتفاق، حاتم المسحل تعافيه من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكان المسحل أول شخصية رياضية من الدوري السعودي إصابة بالفيروس وكان ذلك يوم 22 مارس الماضي.

وتلقى حاتم المسحل الرعاية الطبية اللازمة حتى الوصول إلى مرحلة الشفاء اليوم السبت الرابع من أبريل.

وكتب نائب رئيس الاتفاق عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي تويتر..

“اليوم السبت ١١ شعبان (٤ أبريل)”

“الحمد لله نتيجة عينة يوم ٦ شعبان (سلبية) وتعني خلو الجسم من #كورونا بانتظار نتائج فحص يوم الخميس في حال كانت سليمة تعني الشفاء بإذن الله”

“ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهّركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم”

محمد ابو الوفا

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